23 Ağustos 2022, Salı
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Metrobüste gerilim tavan yaptı! Kendisinin fotoğrafını çeken kişiyi böyle tokatladı!
İstanbul Beylikdüzü'nde bir metrobüste kadınların fotoğraflarını çeken tacizci, vatandaşlar tarafından kıskıvrak yakalandı. Telefonda fotoğraflarını gören genç kadın, tacizciyi tokatladı. O anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.