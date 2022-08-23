Metrobüste gerilim tavan yaptı! Kendisinin fotoğrafını çeken kişiyi böyle tokatladı!

İstanbul Beylikdüzü'nde bir metrobüste kadınların fotoğraflarını çeken tacizci, vatandaşlar tarafından kıskıvrak yakalandı. Telefonda fotoğraflarını gören genç kadın, tacizciyi tokatladı. O anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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