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16.04.2020

Metrobüslerde skandal görüntüler! İnsan hayatını hiçe saydılar |Video

Türkiye'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de birçok önlem kararı alınırken, uzman isimler sosyal mesafe kuralının önemine dikkat çekti. Metrobüslerde bu kuralın hiçe sayıldığı görüntülere ise sosyal medyada tepki çekti. İşte o insan hayatını hiçe sayan skandal görüntüler.

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