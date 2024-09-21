Metin Arolat’ın son anları kamerada!

Şarkıcı Metin Arolat, Kadıköy’de bir otel de sahne alırken bir anda yere yığıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Metin Arolat’ın son anları kameralara yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN