01 Kasım 2021, Pazartesi
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Meteoroloji'den yağış uyarısı! Yurt genelinde perşembe gününe kadar sağanak bekleniyor
Yeni haftada yurt genelinde Perşembe gününe kadar sağanak yağış bekleniyor. Peki hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik A Haber canlı yayınında son durumu anlattı. Cengiz Çelik, “Önümüzdeki 2 gün daha yağışlar aralıklı olarak devam edecek. Bugün Orta ve Doğu Karadeniz haricinde yurt genelinde yağış var. Batı Akdeniz’de yağışlar kuvvetli olacak. Yarın ise Mersin ve Adana çevrelerinde sabah saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar kuvvetli yağışlar olacak.” ifadelerini kullandı.