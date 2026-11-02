İETT otobüsleri için kritik uyarı! 2 milyon kilometre detayı: "Bu çok vahim bir durum"

İstanbul'da İETT otobüsleri ve metrobüslerde yaşanan kaza ve arızalar, toplu ulaşımda güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. A Haber'e konuşan Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, bazı araçların 2 milyon kilometreye ulaştığını belirterek yangın ve fren arızası risklerine dikkat çekti. Sayıştay raporlarına ilişkin bakım ve parça değişimi iddialarını da değerlendiren Ilıcalı, "Bir aracın parçasını söküp diğer araca takmak gibi uygulamalar yapılmışsa ve bu ispatlanmışsa bu çok vahim bir durum" dedi.