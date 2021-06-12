Meteoroloji'den İstanbul’a yağış uyarısı! Yenibosna'da yollar su altında kaldı

İstanbul'da yerel olarak yağmur ve dolu etkili oluyor. Yenibosna'da yollar su altında kaldı, araçlar güçlükle ilerledi. Meteoloroji Genel Müdürlüğü İstanbul'a son dakika uyarısı yaptı. Meteoroloji, “Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışına karşı dikkatli olunmalı.” ifadelerine yer verdi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN