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Meteoroloji'den İstanbul’a yağış uyarısı! Yenibosna'da yollar su altında kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2021 15:25
İstanbul'da yerel olarak yağmur ve dolu etkili oluyor. Yenibosna'da yollar su altında kaldı, araçlar güçlükle ilerledi. Meteoloroji Genel Müdürlüğü İstanbul'a son dakika uyarısı yaptı. Meteoroloji, “Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışına karşı dikkatli olunmalı.” ifadelerine yer verdi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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