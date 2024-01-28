Meteoroloji’den 7 il için kuvvetli yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Ocak hava durumu tahminlerini paylaştı. 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken yağışların, Bolu Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kastamonu ve Sakarya'da kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?