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Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli yağışı uyarısı

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Giriş: 28.01.2024 15:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Ocak hava durumu tahminlerini paylaştı. 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken yağışların, Bolu Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kastamonu ve Sakarya'da kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji’den 7 il için kuvvetli yağışı uyarısı
Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli yağışı uyarısı
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