12 Ocak 2022, Çarşamba
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Meteoroloji uyarmıştı! Tekirdağ’da kar yağışı başladı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı bölgeyi etkisi altına almaya başladı. Bölgeden ilk görüntüler...
SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji yetkilileri tarafından günlerdir yapılan uyarının ardından kar yağışı Malkara'da başladı.
YOĞUN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece geç saatlerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile beraber şehir trafiğindeki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Balkanlar üzerinden ülkeye giriş yapan kar yağışı İstanbul'a doğru ilerlerken, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.