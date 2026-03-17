Meteoroloji 'turuncu' dedi: O şehirlerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son uyarılarla birlikte Türkiye güne karışık bir hava tablosuyla başladı. Ülke genelinde hakim olan sakin hava yer yer yerini sert kış koşullarına bırakırken, özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri kar yağışına teslim oldu. Güneyde ise Adana ve Hatay hattında sağanak yağışlar etkisini artırıyor. Uzmanlar, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve buzlanmaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.