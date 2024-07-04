Meşhur Bursa şeftalisinde 14 bin ton rekolte bekleniyor

Meşhur Bursa şeftalisinde hasat başladı. Kestel ilçesinde 4 bin 460 dekar alanda yetişen ürünlerden 14 bin ton civarı rekolte bekleniyor. Coğrafi işareti olan Bursa şeftalisi Avrupa ülkelerinden rağbet görüyor.

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