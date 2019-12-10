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10.12.2019

Meşhur beyran çorbası nasıl yapılır? işte püf noktaları...

Türk mutfağının en eski lezzetlerinden beyran çorbası, içindeki kuzu eti, sirkesi, baharatı ve bol sarımsağıyla kış aylarında bağışıklık sistemini sağlamlaştırarak hastalıklara şifa oluyor. Beyan çorbası lezzetiyle birçoğumuzun vazgeçilmezi. Peki, bu meşhur çorbanın püf noktası ne? Beyran çorbası nasıl yapılır. Bu sorunun cevabı ve daha fazlası haberimizde…



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