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Mersin'in ardından İstanbul'da da terör halayı! Bir grup terörsevici

Mersin'in ardından İstanbul'da da terör halayı! Bir grup terörsevici "Gerilla" isimli PKK şarkısıyla halay çekti

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 23:54
Geçtiğimiz gün Mersin sahillerinde bir grup teröristsever, bebek katili Abdullah Öcalan lehine slogan atarak halay çekti. Olay sonrası şahıslar ters kelepçe ile gözaltına alınırken, terör sevicilere polis otobüsünde 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı dinletildi. Yaşanan gelişmeler sonrası İstanbul Arnavutköy’de de "Gerilla" isimli PKK şarkısıyla halay çeken bir grubun daha görüntüleri ortaya çıktı. O anlar kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte detaylar...
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