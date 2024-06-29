Mersin’de zincirleme kaza: 2 ölü! 2 otobüsle bir aracın karıştığı kazada 35 kişi de yaralandı

Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerini taşıyan otobüs karşı şeride geçip başka bir otobüse çarptı. Ardından bir otomobil ile çarpıştı. Kazada iki kişi öldü 35 kişi de yaralandı.

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