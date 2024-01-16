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Mersin'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 09:01
Son dakika haberine göre Mersin'in Aydıncık ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Kazada 30 kişi de yaralandı.
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