Mersin’de kan donduran cinayet! 16 yaşındaki Hira silahla katledildi

Mersin'in Toroslar ilçesinde geçtiğimiz gece 16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı H.A.Ş. tarafından başından tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken saldırgan H.A.Ş'nin verdiği ifadesi kan dondurdu. 19 yaşındaki H.A.Ş. verdiği ilk ifadesinde önce kız arkadaşının kendisine vurduğunu, ikinci ifadesinde ise şakalaşırken olayın gerçekleştiğini belirtti. Genç kız hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.