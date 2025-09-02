02 Eylül 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları Mersin'de kan donduran cinayet! 16 yaşındaki Hira silahla katledildi
Mersin’de kan donduran cinayet! 16 yaşındaki Hira silahla katledildi

Giriş: 02.09.2025 02:31
Mersin'in Toroslar ilçesinde geçtiğimiz gece 16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı H.A.Ş. tarafından başından tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken saldırgan H.A.Ş'nin verdiği ifadesi kan dondurdu. 19 yaşındaki H.A.Ş. verdiği ilk ifadesinde önce kız arkadaşının kendisine vurduğunu, ikinci ifadesinde ise şakalaşırken olayın gerçekleştiğini belirtti. Genç kız hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
