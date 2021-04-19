Mersin’de eski sevgilisinin özel görüntülerini yayan şahıstan tehdit: Seni Özgecan gibi öldürürüm

Mersin’de H.G., eski sevgilisi N.P.’nin müstehcen görüntülerini gizlice kayıt altına aldı. H.G., genç kız ayrılmak istediğinde de bu görüntüleri yaydı. H.G., tarafından sürekli tehdit edildiğini belirten genç kız, şüpheli, 'Eğer şikayetinden vazgeçmezsen seni Özgecan Aslan gibi öldürürüm' diyor.” ifadelerini kullandı.