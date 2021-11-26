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Mersin’de ‘Cep telefonumu kırdın’ diyerek dolandırıcılık yapıyordu, yakalandı

DHA
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Giriş: 26.11.2021 16:00
Mersin'de düşük hızla seyreden otomobilin kendine kasıtlı olarak çarpmasını sağlayıp, cep telefonunu düşürdüğünü ve camının kırıldığını öne sürerek sürücüden para alan A.M. (27), bu yolla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi'nde, otomobiliyle seyreden E.S.K., yol kenarındaki kişiye çarptığını fark edince aracından inerek yanına gitti. E.S.K.'nin çarptığı A.M., çarpmanın etkisiyle cep telefonunun düştüğünü ve camının kırıldığını söyleyip 800 TL istedi. A.M.'ye istediği parayı veren E.S.K., dolandırıldığını düşünerek şikayetçi oldu.

Yandol Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla, kamerada A.M.'nin kasıtlı olarak E.S.K.'nin aracına çarptığı ve öncesinde camı kırık cep telefonunu yere atarak yeni kırıldığı izlenimi verdiği tespit edildi. Şüphelinin daha önce de aynı yöntemle Ş.K.'yi (35) dolandırmaya çalıştığı belirlendi.

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