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Menderes Belediyesi’nin imar payına tepki

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Giriş: 14.09.2020 13:11
Güncelleme:14.09.2020 13:15
İzmir Menderes Belediyesi Başkan ve Başkan Yardımcısı iddiaya göre imara açılacak arsalarda resmi pay dışında ihaleyi alan firma için vatandaşlardan yüzde 5 pay istedi. Bu haksız kazanç vatandaşların tepkisine neden oldu. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Artçı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

İzmir Menderes Belediyesi Başkan ve Başkan Yardımcısı iddiaya göre imara açılacak arsalarda resmi pay dışında ihaleyi alan firma için vatandaşlardan yüzde 5 pay istedi. Bu haksız kazanç vatandaşların tepkisine neden oldu. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

ASLA KABUL ETMİYORUZ

AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Artçı, "Menderes Belediyesi anlaşmış olduğu şirket üzerinden vatandaşlardan bu imar düzenlemesinde yüzde 5'lik bir pay istedi ve bunun kanunsuz ve hukuksuz olduğunu düşünüyoruz ve vurguluyoruz. Yüzde 5'lik istenilen dilimi asla kabul etmiyoruz. Sonuna kadar hem vatandaşlarımızın yanında olacağız hem de haklarını hukuklarını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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