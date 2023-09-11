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Meme ameliyatından sonra hayatı karardı! Adliyeye koştu

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Giriş: 11.09.2023 09:09
Azerbaycanlı 43 yaşındaki Aysel Halilova, liposaction ve meme küçültme ameliyatı için geçen yıl 22 Ağustos'ta Şişli'de estetetik cerrahı tarafından ameliyat edildi. Halilova'nın hayatı ameliyat sonrası resmen kabusa döndü.
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