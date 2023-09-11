11 Eylül 2023, Pazartesi
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Meme ameliyatından sonra hayatı karardı! Adliyeye koştu
Azerbaycanlı 43 yaşındaki Aysel Halilova, liposaction ve meme küçültme ameliyatı için geçen yıl 22 Ağustos'ta Şişli'de estetetik cerrahı tarafından ameliyat edildi. Halilova'nın hayatı ameliyat sonrası resmen kabusa döndü.