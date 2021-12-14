Melih Altınok ile Sebep Sonuç | PKK’nın Tahir Güven cinayeti ne anlama geliyor?

A Haber’de ekranlara gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç’a AK Parti MKYK Üyesi-Yazar Orhan Miroğlu, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç konuk oldu. Programda; PKK’nın Tahir Güven cinayeti ne anlama geliyor? CHP’nin açıklanamayan cumhurbaşkanı adayı kim? sorularına yanıt arandı. Sebep Sonuç programının 13 Aralık Pazartesi 2021 tarihli yayını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN