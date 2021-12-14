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Melih Altınok ile Sebep Sonuç | PKK’nın Tahir Güven cinayeti ne anlama geliyor?

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Giriş: 14.12.2021 00:35
A Haber’de ekranlara gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç’a AK Parti MKYK Üyesi-Yazar Orhan Miroğlu, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç konuk oldu. Programda; PKK’nın Tahir Güven cinayeti ne anlama geliyor? CHP’nin açıklanamayan cumhurbaşkanı adayı kim? sorularına yanıt arandı. Sebep Sonuç programının 13 Aralık Pazartesi 2021 tarihli yayını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz…
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç | PKK’nın Tahir Güven cinayeti ne anlama geliyor?
Melih Altınok ile Sebep Sonuç | PKK’nın Tahir Güven cinayeti ne anlama geliyor?
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