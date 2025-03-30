30 Mart 2025, Pazar
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Mehmetçikten A Haber'de bayram mesajı: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar!
Ağrı'da vatani görevini yapan kahraman Mehmetçik bayramlaştı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan o anları canlı yayında aktardı. Jandarma Komando Albay Yasin Berçin "Ailelerimizin içleri rahat olsun. Yüce milletimiz ve ailelerimizin bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.