Mehmetçikten A Haber’de bayram mesajı: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar!

Ağrı'da vatani görevini yapan kahraman Mehmetçik bayramlaştı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan o anları canlı yayında aktardı. Jandarma Komando Albay Yasin Berçin "Ailelerimizin içleri rahat olsun. Yüce milletimiz ve ailelerimizin bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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