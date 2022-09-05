05 Eylül 2022, Pazartesi
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Mehmet Ali Erbil: Türkiye AK Parti ile rönesans yaşadı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Daha önce Türkiye'nin sağlık sistemini övdüğü için linç edilen Erbil, Türkiye'nin AK Parti yönetimindeki son 20 yılda rönesans yaşadığına belirtti. Çocukluk döneminde yaşadığı travmaların hayatını etkilediğini anlatan usta komedyen, özellikle annesinin ilgisizliği nedeniyle yaşamı boyunca sevgiyi başkalarında aradığını, daha fazlası içinse eşlerini aldattığını söyledi.