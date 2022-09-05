05 Eylül 2022, Pazartesi
Mehmet Ali Erbil’den bomba açıklamalar: ‘Annemin acısını eşlerimden çıkardım’
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Daha önce Türkiye'nin sağlık sistemini övdüğü için linç edilen Erbil, Türkiye'nin AK Parti yönetimindeki son 20 yılda rönesans yaşadığına belirtti. Çocukluk döneminde yaşadığı travmaların hayatını etkilediğini anlatan usta komedyen, özellikle annesinin ilgisizliği nedeniyle yaşamı boyunca sevgiyi başkalarında aradığını, daha fazlası içinse eşlerini aldattığını söyledi. İşte Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen bomba itiraflar...
Giriş Tarihi: 05.09.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 10:08
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