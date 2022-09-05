Mehmet Ali Erbil’den bomba açıklamalar: ‘Annemin acısını eşlerimden çıkardım’

Z Kuşağı'ndaki gençleri niye eleştireyim ki? Onları anlamak gerekiyor. Ben bu kuşağın çok özgür olduğunu ve duygularını rahatça dile getirdiğini görüyorum. Bu çok önemli. Bizim kuşak böyle değildi. Ben babamın yanında ayak ayak üstüne bile atamazdım. Babam ile aramda hep bir mesafe vardı. Duygularını hiç göstermezdi. Babam bana bir kere bile sarılmamıştı mesela. Hiç hatırlamıyorum sarıldığını, bu ne kadar travmatik bir şey aslında. Ben asla böyle bir baba olmadım. Kızlarımla 17-18 yaşına kadar birlikte uyudum. Oğlumla da öyle. Ben babam gibi otoriter değilim, hiçbir zaman da olmadım.