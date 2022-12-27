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Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 86. yılı... A Haber milli şairimizin kabri başında

A Haber
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Giriş: 27.12.2022 08:57
Bugün İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un Hakk'a yürüyüşünün yıldönümü. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek kabri başından detayları aktardı.
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