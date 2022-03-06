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Mecidiyeköy üst geçitte intihar girişimi kamerada!

İHA
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Giriş: 06.03.2022 09:35
İstanbul Mecidiyeköy'de bir şahıs üst geçitte kabloları yakarak intihara teşebbüs etti. O anlar cep telefonu etraftaki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Çarşamba günü Mecidiyeköy'de bulunan üst geçitte gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, elinde benzin dolu şişeyle köprünün korkuluklarındaki kabloları yakan şahıs etrafa bağırarak kendini yakmakla tehdit etti. O anlara tanık olan vatandaşlar durumu emniyet güçlerine ihbar etti.

VATANDAŞ YAKALADI

Vatandaşın haber vermesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı ikna etmeye çalıştı. Polisin ikna çabaları sırasında arkadan gelen bir vatandaş, intihara kalkışan kişiyi yakaladı. Engellenen kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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