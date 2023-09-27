MEB’den ortak sınav açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni açıkladığı düzenlemeyle okullarda ortak sınav sistemine geçileceğini duyurdu. Yeni sistem hem velilerde hem de öğrencilerde soru işaretleri oluştururken, uzmanlar 8 soruda merak edilenleri yanıtladı. MEB ortak sınav sistemiyle ilgili açıklama yaptı.

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