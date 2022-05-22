22 Mayıs 2022, Pazar
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Maymun çiçeği virüsü nedir? Nasıl bulaşıyor? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü?
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü konusunda uyarıda bulundu. Örgüt, virüsün "hızlı yayılabileceğini" açıkladı. Peki bu virüs nasıl bulaşıyor? Türkiye için tehdit oluşturuyor mu? Uzmanlardan ferahlatan bir açıklama geldi. Panik yapılacak bir durum yok.