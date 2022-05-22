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Maymun çiçeği virüsü nedir? Nasıl bulaşıyor? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü?

A Haber
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Giriş: 22.05.2022 09:11
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü konusunda uyarıda bulundu. Örgüt, virüsün "hızlı yayılabileceğini" açıkladı. Peki bu virüs nasıl bulaşıyor? Türkiye için tehdit oluşturuyor mu? Uzmanlardan ferahlatan bir açıklama geldi. Panik yapılacak bir durum yok.
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Maymun çiçeği virüsü nedir?
Maymun çiçeği virüsü nedir?
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