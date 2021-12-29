29 Aralık 2021, Çarşamba
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Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri
Göçmenler daha iyi bir yaşam hayaliyle Ege'de umut yolculuğuna çıkıyor. Ancak birçok zorluğu aşmaya çalışan göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin saldırıları nedeniyle ölüme terk ediliyor. Onların imdadına ise Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri koşuyor. A Haber ekibi de Mavi Vatan'ı koruyan o kahramanları görev başında ziyaret etti...