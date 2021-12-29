Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri

Göçmenler daha iyi bir yaşam hayaliyle Ege'de umut yolculuğuna çıkıyor. Ancak birçok zorluğu aşmaya çalışan göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin saldırıları nedeniyle ölüme terk ediliyor. Onların imdadına ise Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri koşuyor. A Haber ekibi de Mavi Vatan'ı koruyan o kahramanları görev başında ziyaret etti...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN