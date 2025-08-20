Mauro Icardi’nin görüntüsü olay oldu!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yeni sezon öncesi 2 Ağustos'ta Lazio ile oynadığı hazırlık maçının ardından Mauro Icardi ve sevgilisi La China Suarez'in bir taraftarla tartıştığı anların videosu sosyal medyaya düştü. Ortaya çıkan videolarda Icardi'nin tartıştığı taraftara kafa attığı öne sürüldü. Yeni görüntülerde ise Arjantinli futbolcunun bir güvenlik görevlisini ittiği görüldü.