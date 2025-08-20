Mauro Icardi’nin görüntüsü olay oldu!

20 Ağustos 2025, Çarşamba

Giriş: 20.08.2025 13:29
Güncelleme:20.08.2025 13:29
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yeni sezon öncesi 2 Ağustos'ta Lazio ile oynadığı hazırlık maçının ardından Mauro Icardi ve sevgilisi La China Suarez'in bir taraftarla tartıştığı anların videosu sosyal medyaya düştü. Ortaya çıkan videolarda Icardi'nin tartıştığı taraftara kafa attığı öne sürüldü. Yeni görüntülerde ise Arjantinli futbolcunun bir güvenlik görevlisini ittiği görüldü.
