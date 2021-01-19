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Matematik yarışmasında dünya birincisi olan Öykü Asya Göze başarısının sırrını A Haber'e anlattı
Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Destek Programı'nda eğitim gören Öykü Asya Göze dünya çapında düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışmasına 5-6 sınıflar kategorisinde katıldı. Tüm soruları cevaplayarak dünya birincisi olan 10 yaşındaki Öykü Asya, başarısının sırrını ve hayalindeki mesleği A Haber'e anlattı.
Öykü Asya Göze, Kanada merkezli Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu.
Öykü Asya Göze, Kanada merkezli Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu.
Samsun'da yaşayan Göze ailesi, kızlarının uluslar arası yarışmada kazandığı başarının sevincini yaşıyor.
Öykü Asya'nın hayali ise öğretmen olmak...