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Matematik yarışmasında dünya birincisi olan Öykü Asya Göze başarısının sırrını A Haber'e anlattı

A Haber
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Giriş: 19.01.2021 19:13
Güncelleme:19.01.2021 20:12
Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Destek Programı'nda eğitim gören Öykü Asya Göze dünya çapında düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışmasına 5-6 sınıflar kategorisinde katıldı. Tüm soruları cevaplayarak dünya birincisi olan 10 yaşındaki Öykü Asya, başarısının sırrını ve hayalindeki mesleği A Haber'e anlattı.

Öykü Asya Göze, Kanada merkezli Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu.

Samsun'da yaşayan Göze ailesi, kızlarının uluslar arası yarışmada kazandığı başarının sevincini yaşıyor.

Öykü Asya'nın hayali ise öğretmen olmak...

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