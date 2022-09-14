Masum çocuklara Yunanistan katliamı! Görüntüler kan dondurdu... Bakan Soylu: Lanet olsun insanlığınıza!

Son dakika haberi... Yunanistan'ın göçmenlere zulmü sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lanet olsun insanlığınıza! Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz... Lübnan’dan İtalya’ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz" ifadelerini kullandı.

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