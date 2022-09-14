14 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Masum çocuklara Yunanistan katliamı! Görüntüler kan dondurdu... Bakan Soylu: Lanet olsun insanlığınıza!

Masum çocuklara Yunanistan katliamı! Görüntüler kan dondurdu... Bakan Soylu: Lanet olsun insanlığınıza!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2022 12:17
Son dakika haberi... Yunanistan'ın göçmenlere zulmü sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lanet olsun insanlığınıza! Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz... Lübnan’dan İtalya’ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çaldığı içecekleri aynı büfeye satmaya çalıştı!
Çaldığı içecekleri aynı büfeye satmaya çalıştı!
Masum çocuklara Yunanistan katliamı
Masum çocuklara Yunanistan katliamı
Ellerini gören hayrete düşüyor
Ellerini gören hayrete düşüyor
Otomobilin içinde darbetti!
Otomobilin içinde darbetti!
Hamile sevgili çığlıklarla düğün bastı
Hamile sevgili çığlıklarla düğün bastı
Liselilerin yan bakma kavgası!
Liselilerin yan bakma kavgası!
Usta işi soygun!
Usta işi soygun!
Park yeri kavgası! Ortalık birbirine girdi
Park yeri kavgası! Ortalık birbirine girdi
Altın kapma kavgası
Altın kapma kavgası
Konut müjdesi gençleri memnun etti
Konut müjdesi gençleri memnun etti
O kadın polisi harekete geçirdi!
O kadın polisi harekete geçirdi!
Muğla’da orman yangını
Muğla'da orman yangını
Daha Fazla Video Göster