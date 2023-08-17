Maski'den "deprem bölgesinde şebeke suyu içilebilir" açıklaması geldi

Deprem bölgesi Malatya'da su ve kanalizasyon idaresi MASKİ "Şebeke suyu içilebilir" açıklaması yaptı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert anlattı.

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