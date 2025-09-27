27 Eylül 2025, Cumartesi
Marmaris turizmi sezona dolulukla veda ediyor
Dünyanın ve ülkemizin gözde turizm kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin ağırlanmasına devam ediliyor. Mart ayında başlayan turist canlılığının Kasım ayının ortasına kadar süreceği belirtilirken, turizmciler de yeni pazarlar için çalışmalara devam ediyor.Dünyanın ve ülkemizin gözde turizm kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin ağırlanmasına devam ediliyor. Mart ayında başlayan turist canlılığının Kasım ayının ortasına kadar süreceği belirtilirken, turizmciler de yeni pazarlar için çalışmalara devam ediyor.