Marmaris turizmi sezona dolulukla veda ediyor

Marmaris turizmi sezona dolulukla veda ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 12:08
Dünyanın ve ülkemizin gözde turizm kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin ağırlanmasına devam ediliyor. Mart ayında başlayan turist canlılığının Kasım ayının ortasına kadar süreceği belirtilirken, turizmciler de yeni pazarlar için çalışmalara devam ediyor.Dünyanın ve ülkemizin gözde turizm kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin ağırlanmasına devam ediliyor. Mart ayında başlayan turist canlılığının Kasım ayının ortasına kadar süreceği belirtilirken, turizmciler de yeni pazarlar için çalışmalara devam ediyor.
