20 Şubat 2024, Salı
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Marmara Denizi'nde batan Batuhan A gemisindeki genç stajyerden sevgiliye son mesaj: Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz
Marmara Denizi'nde batan gemide aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılırken kayıp 5 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Makine stajyeri Ahmet Atav'ın kız arkadaşına gönderdiği son video ortaya çıktı. Atav'ın su alan gemi içinden çektiği videoda sevgilisine "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" dediği görüldü.