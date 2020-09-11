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Mardin'de teslim olan 2 PKK'lı ailesine kavuştu
Terör örgütü PKK'dan kaçışlar hız kazandı. Dağa kaçırılan gri listedeki 2 PKK'lı Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Yıllar sonra aile kavuşmasında gözyaşları sel oldu.
Özlemle ailelerine sarıldılar. Terör örgütü PKK'dan kaçışlar hız kazandı
Yıldırım -8 Savur operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı gri kategoride bir PKK'lı terörist ile ailesi üzerinden irtibat sağladı.
Terör örgütü PKK'ya katılan E.Z ikna edilerek ailesine kavuştu.
Kavuşma anında duygusal anlar yaşandı.
Gri listede bulunan A.T. ise 2006 yılında İstanbul'da HDP tarafından kandırılarak Van'a götürülmüştü.
A.T.'de E.Z. ile birlikte ikna edilerek terör örgütünden kaçtı.
2020 yılında ikna yöntemi ile teslim olan terörist sayısı 140'ın üzerine çıktı.