Mardin’de husumetli aileler, törenle barıştı

Mardin'de Olay, 12 Temmuz 2022'de Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde meydana geldi. Aileler arasında çıkan kavgada, işletmeci 4 çocuk babası Metin Özkeren'in (44) ölümüyle husumet başladı. Husumetin son bulması için bölgenin ileri gelenlerinden Seydo Çılgın, Eyyüp Gökçen, Mehmet Aslan ve Nasır Aydın, ailelerle görüşmeler yaptı. Yaklaşık 6 ay süren görüşmelerin ardından aileler, barışmayı kabul etti. Kızıltepe ilçesinde bulunan Seyda Camisi'nde, barış yemeği programı düzenlendi. Programa bölgenin tanınmış alimlerinden Şeyh Muhammed Mehdi Seydaoğlulları, barış heyeti ve her iki ailenin ileri gelenleri ile çok sayıda davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yapılan konuşmaların ardından bir araya getirilen taraflar, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek el sıkışıp kucaklaştı.

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