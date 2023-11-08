08 Kasım 2023, Çarşamba
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Mardin’de bisiklet sürücüsü kontrolünü kaybedince otomobilin arka camına saplandı
Alınan bilgilere göre, ilçenin Tepebaşı Mahallesi 651. Sokak’ta ismi öğrenilmeyen bisiklet sürücüsü, hızını alamayarak park halindeki 01 AKD 397 plakalı otomobilin arka camına saplandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinden ilk müdahalesi yapılarak Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.