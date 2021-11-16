Mardin Nusaybin'de silahlı sopalı kavga

Olay, Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Şirin Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, tabancasını çekip, diğer gruba doğru ateş etti. Mermilerin isabet ettiği bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi?ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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