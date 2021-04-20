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Maraşlı’nın Necati’si Serhat Kılıç memleketiyle herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

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Giriş: 20.04.2021 08:55
Güncelleme:20.04.2021 09:02
Maraşlı'da canlandırdığı Necati rolüyle herkese terk köşe yapan Serhat Kılıç, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla ekranların en sevilen oyuncularından olan Kılıç, özel hayatıyla da izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Serhat Kılıç hakkında araştırma yapanlar aslen nereli olduğunu merak etti. İşte Maraşlı'nın Necati'si Serhat Kılıç ve birçok ünlü ismin memleketi...
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