Manisa’da dehşet anları kamerada: Darp ettiği kız kardeşine kaynar su döküp özür diletti

04 Ekim 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 04.10.2025 01:05
Manisa’da çekildiği öne sürülen, bir ağabeyin kız kardeşine kaynar suyla saldırı görüntüleri sosyal medyada infial uyandırdı. Olayla ilgili Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
