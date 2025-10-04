Manisa’da dehşet anları kamerada: Darp ettiği kız kardeşine kaynar su döküp özür diletti

Manisa’da çekildiği öne sürülen, bir ağabeyin kız kardeşine kaynar suyla saldırı görüntüleri sosyal medyada infial uyandırdı. Olayla ilgili Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

