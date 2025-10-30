30 Ekim 2025, Perşembe

Malatya'da konteyner kentte korkutan yangın
Malatya’da konteyner kentte korkutan yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2025 08:47
Olay, saat 03.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Dilek yolu üzerinde bulunan Suudi Arabistan Konteyner Kent'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir ailenin kaldığı konteynerde ısıtıcı ile temas eden yorganın tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler camları kırarak aileyi dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın bitişik durumdaki diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.
