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07 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Malatya'da deprem sonrası köylere yapılan villa tipi konutlar teslim edilmeye başlandı Giriş: 07.03.2021 20:40 Güncelleme:07.03.2021 21:31 Malatya'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzedelere villa konforunda köy evleri yapılıyor. Doğanyol, Poyraz Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ilk etap evler depremzedelere teslim edilmeye başlandı.A Haber muhabiri Fırat Öztürk canlı yayında villayı andıran bu evlerden birisine konuk oldu. DİĞER