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Malatya Belediye Başkanı Er: Ağır hasarlı bina kontrollü yıkıldı

Malatya Belediye Başkanı Er: Ağır hasarlı bina kontrollü yıkıldı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 11:34
Depremden sonra A Haber’e açıklamalarda bulunan Malatya Belediye Başkanı Sami Er, “Şu anda kriz merkezindeyiz. Şu anda olumsuz bir durum. Ekiplerimiz saha çalışmalarına devam ediyor. Kırsalda muhtarlarımız ile iletişim halindeyiz. Vatandaşlarımız panik halinde sokağa çıktılar. Şimdilik ece girmesinler. Bir taraftan 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarıyoruz. Ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı yapıldı. Can ve mal kaybı ile ilgili bir bilgi gelmedi.” dedi.
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