16 Ekim 2024, Çarşamba
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Malatya Belediye Başkanı Er: Ağır hasarlı bina kontrollü yıkıldı
Depremden sonra A Haber’e açıklamalarda bulunan Malatya Belediye Başkanı Sami Er, “Şu anda kriz merkezindeyiz. Şu anda olumsuz bir durum. Ekiplerimiz saha çalışmalarına devam ediyor. Kırsalda muhtarlarımız ile iletişim halindeyiz. Vatandaşlarımız panik halinde sokağa çıktılar. Şimdilik ece girmesinler. Bir taraftan 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarıyoruz. Ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı yapıldı. Can ve mal kaybı ile ilgili bir bilgi gelmedi.” dedi.