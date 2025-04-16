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Makineye kaptırdığı el parmakları yerine ayak parmağı dikildi

Makineye kaptırdığı el parmakları yerine ayak parmağı dikildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 16.04.2025 12:22
Gaziantep'te iş kazasında elini makineye kaptırarak üç parmağını kaybeden 16 yaşındaki Halil Kırpaç'a, ayağından alınan parmak dikilerek başparmak yapıldı. Mikro cerrahi teknikle yapılan operasyon başarıyla tamamlanırken 3 ila 6 ay içerisinde parmaktaki hislerin geri dönmesi ve elin yüzde 70 ile 80 oranında fonksiyon kazanması bekleniyor.
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Makineye kaptırdığı el parmakları yerine ayak parmağı dikildi
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