Makineye kaptırdığı el parmakları yerine ayak parmağı dikildi

Gaziantep'te iş kazasında elini makineye kaptırarak üç parmağını kaybeden 16 yaşındaki Halil Kırpaç'a, ayağından alınan parmak dikilerek başparmak yapıldı. Mikro cerrahi teknikle yapılan operasyon başarıyla tamamlanırken 3 ila 6 ay içerisinde parmaktaki hislerin geri dönmesi ve elin yüzde 70 ile 80 oranında fonksiyon kazanması bekleniyor.

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