04 Ekim 2025, Cumartesi

Makas atarak trafiği tehlikeye attı! O anları kayda aldırıp paylaştı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 10:43
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu üzerinde seyreden otomobil sürücüsü, trafiği hiçe sayarak ardı ardına makas attı. O anları arkadaşı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Kendi canını ve diğer sürücülerin hayatını riske atan sürücü, görüntüleri sosyal medya hesabında da paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerde, sürücünün hızla şerit değiştirdiği, diğer araçların arasından tehlikeli manevralarla geçtiği ve arkada oturan kişinin bu anları kaydettiği görülüyor.
