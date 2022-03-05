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Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun kızı sosyal medyada gündem oldu! Beğeni yağmuruna tutuldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2022 10:39
"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi ile izleyiciyle buluşan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu kızı Yemin ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Baba-kızın fotoğrafı beğeni ve yorum tutuldu. 36 yaşındaki oyuncu İsmail Hacıoğlu, Duygu Kaya Kumarki ile 2016 senesinde dünya evine girmişti. Evliliğinden bir kız çocuğu dünyaya gelen Hacıoğlu, 2020'de eşi ile boşanmıştı. Ardından da kendisi gibi oyuncu Merve Çağıran ile yeni bir aşka yelken açan İsmail Hacıoğlu kısa bir zaman sonra Çağıran ile de yollarını ayırmıştı. Hacıoğlu, Çağıran'dan ayrıldıktan sonra ise eski eşi ile görüşmeye başladı. Çift, kızları Yemin için sürekli bir araya geliyor. Son olarak Hacıoğlu'nun kızıyla karesini "İnsanların bildiklerine kocaman bi' gülümse o zaman…" notuyla yaptığı paylaşım beğeni topladı. Öte yandan ünlü isimlerin çocukları da oldukça merak ediliyor. İşte İsmail Hacıoğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...
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