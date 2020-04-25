Mahalleli çaldı temizlik görevlisi oynadı! İstanbul Sultangazi'den renkli görüntüler

İstanbul Sultangazi Belediyesi'nde çalışan bir işçi hem sokakları temizledi hem de çalan müzikle oynadı. Gönüllü karantinadan sıkılan mahalleliye eğlenceli dakikalar yaşattı. İşte sosyal medyada çok konuşlan o görüntüler...

Temizlik görevlisi oynadı. Mahalleli alkış ve ıslıklarla ona eşlik etti.

Görüntülerin adresi İstanbul Sultangazi...

Sultangazi Belediyesi'nde çalışan bir temizlik görevlisi hem sokakları temizledi hem de mahalleliye keyifli dakikalar yaşattı

Müziği son ses açan mahalle sakinleri oynayan belediye çalışanına eşlik ederek eğlendi.

Belediye çalışanı, mahallelinin alkış ve ıslıkları eşliğinde mahalleden ayrıldı.

Geriye ise bu eğlenceli görüntüler kaldı.