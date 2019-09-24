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24.09.2019

Magandalar Kağıthane'de terör estirdi | Video

İstanbul’da celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Kağıthane’de eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Terör estiren magandalar konvoy yaparak mega kentin adeta altını üstüne getirirken, Bahçelievler’de ise konvoy halinde trafiğe çıkan şahıslar binaların arasında havai fişek fırlattı. Yanlama hareketi yaparak, abartı egzoz kullanan ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğan magandalar, trafiği birbirine kattı. Polis, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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