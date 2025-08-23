23 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Madde bağımlısının “yardım edin” çığlığı paniğe yol açtı
Madde bağımlısının yardım edin çığlığı paniğe yol açtı

Madde bağımlısının “yardım edin” çığlığı paniğe yol açtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2025 00:23
Pendik’te bir kişi sokakta “Allah’ım yardım et” diye bağırınca vatandaşlar panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, şahsın yanına giderek durumunu kontrol etti. Ancak kişinin herhangi bir sağlık sorununun olmadığı, madde bağımlısı olduğu belirlendi. Ekiplerin ikna çabalarına rağmen tedaviyi reddeden şahıs, çevrede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Vatandaşlar ise yaşanan olayı şaşkınlıkla izledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Madde bağımlısının yardım edin çığlığı paniğe yol açtı
Bursa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı!
Bursa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı!
Diyarbakır’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Freni boşalan tır dehşet saçtı: 3 yaralı
Freni boşalan tır dehşet saçtı: 3 yaralı
Kontrolü kaybetti: Caddeyi birbirine kattı
Kontrolü kaybetti: Caddeyi birbirine kattı
Polis Taksim Meydanı’nda kuş uçurtmadı
Polis Taksim Meydanı’nda kuş uçurtmadı
Kavga ettiği şahsa nacak ile saldırdı!
Kavga ettiği şahsa nacak ile saldırdı!
Madde bağımlısının yardım edin çığlığı paniğe yol açtı
Madde bağımlısının “yardım edin” çığlığı paniğe yol açtı
Erzurum’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Erzurum'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Kaçak elektrik denetimi yapan dron silahla vuruldu
Kaçak elektrik denetimi yapan dron silahla vuruldu
Bakanlıktan pestisit önlemi! B-reçete sayesinde ilaca sınır geldi
Bakanlıktan pestisit önlemi! B-reçete sayesinde ilaca sınır geldi
Gelin alma merasiminde dehşet anları!
Gelin alma merasiminde dehşet anları!
Gaziantep’te 32 kilo skunk ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı
Gaziantep’te 32 kilo skunk ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı
Daha Fazla Video Göster