Madde bağımlısının “yardım edin” çığlığı paniğe yol açtı

Pendik’te bir kişi sokakta “Allah’ım yardım et” diye bağırınca vatandaşlar panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, şahsın yanına giderek durumunu kontrol etti. Ancak kişinin herhangi bir sağlık sorununun olmadığı, madde bağımlısı olduğu belirlendi. Ekiplerin ikna çabalarına rağmen tedaviyi reddeden şahıs, çevrede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Vatandaşlar ise yaşanan olayı şaşkınlıkla izledi.

