12 Eylül 2025, Cuma
Lüleburgaz’da bisiklet festivali kortej ile başladı
Bisiklet kullanımının yaygınlaşması için gerçekleştirilen proje muhtevasında başlanılan festivalin yedinci organizasyonu, 12 Eylül 2025 cuma günü saat 19.00’da bisiklet kortejinin Lüleburgaz Kongre Meydanı’ndan hareket ederek Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet Bisiklet Akademisi’ne ulaşmasıyla başladı.